Роспотребнадзор объявил, когда начнутся испытания вакцины центра "Вектор" от COVID-19

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут быть начаты пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор". Об этом сообщает ТАСС.

"[Испытания начнутся] ориентировочно, в конце октября", – рассказали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, этот процесс зависит от сроков получения регистрационного удостоверения на препарат под названием "ЭпиВакКорона".

Накануне стало известно, что специалисты центра "Вектор" планируют привлечь к испытаниям вакцины добровольцев старше 60 лет. Помимо исследований с применением препарата, запланированы тесты с плацебо.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V".

