Вакцину "Вектора" от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет

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Пострегистрационные клинические исследования вакцины "Вектора" от коронавируса пройдут с участием добровольцев старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что завершить процедуру регистрации вакцины "Эпиваккорона" планируют к 15 октября. После этого специалисты намерены провести клинические исследования с включением возрастной группы старше 60 лет. Также будут проведены плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования с привлечением пяти тысяч добровольцев разных возрастов.

"Промышленный выпуск вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 "Эпиваккорона" будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющей сертификат соответствия GMP и сертификат соответствия системы качества требованиям", – говорится в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, заявила, что клинические испытания препарата от центра "Вектор" завершатся 30 сентября. По словам эксперта, эта вакцина основана на пептидных антигенах.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат получил название "Спутник V". Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

