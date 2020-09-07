Клинические испытания вакцины "Вектора" завершатся 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.
"На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине – на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день – 30 сентября", – заявила главный санитарный врач.
Ранее сообщалось, что вторую российскую вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать в конце сентября – начале октября. Клинические испытания проходят на базе государственного научного центра "Вектор".
После первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19 добровольцы выписались из стационара. Участники исследований чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.
Девять добровольцев получили препарат дважды. Второе введение вакцины состоялось 31 августа, выписка – 1 сентября.
Путин заявил о появлении второй вакцины против коронавируса в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: