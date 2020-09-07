Клинические испытания вакцины "Вектора" завершатся 30 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Ежегодном всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

"На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине – на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день – 30 сентября", – заявила главный санитарный врач.

Ранее сообщалось, что вторую российскую вакцину от коронавируса планируется зарегистрировать в конце сентября – начале октября. Клинические испытания проходят на базе государственного научного центра "Вектор".

После первого этапа клинических испытаний вакцины от COVID-19 добровольцы выписались из стационара. Участники исследований чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья нет.

Девять добровольцев получили препарат дважды. Второе введение вакцины состоялось 31 августа, выписка – 1 сентября.