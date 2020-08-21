Испытывающие вакцину COVID-19 в центре "Вектор" чувствуют себя хорошо

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Испытывающие вакцину от коронавируса в центре "Вектор" получили прививку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что все чувствуют себя хорошо. В ведомстве рассказали, что 14 человек получили вакцину на первом этапе испытаний, 43 испытуемых – на втором.

"Еще 43 добровольца из контрольной группы получили плацебо", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса. Испытуемые не имели никаких реакций и даже малейших покраснений в месте введения.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".

Вакцинация медицинских работников от коронавируса начнется уже на следующей неделе. Получение прививки будет проходить совместно с пострегистрационными исследованиями препарата.

Вакцина противопоказана беременным и кормящим женщинам. Помимо этого, прививку не смогут получить имеющие острые заболевания. Они смогут вакцинироваться лишь через две-четыре недели после выздоровления. С осторожностью следует получать вакцину и при наличии хронических заболеваний.