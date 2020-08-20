Названы сроки вакцинации от COVID-19 после острых заболеваний

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Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по пользованию российской вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"), сообщает РИА Новости.

Перед применением препарата пациентов должен осмотреть врач, в том числе необходимо измерить температуру. После человек должен находиться под наблюдением в течение получаса.

Из инструкции следует, что прививку от COVID-19 пациентам, которые перенесли острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать через две-четыре недели после выздоровления.

"При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры", – говорится в инструкции.

Кроме того, с осторожностью стоит применять вакцину при различных хронических заболеваниях. К примеру, при болезнях центральной нервной системы, сосудистой системы, астме, диабете и других.

Прививку должны делать в местах, оснащенных средствами противошоковой терапии. Срок годности вакцины – полгода, риск передозировки оценивается как крайне низкий.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.