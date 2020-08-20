Вакцинация медиков от коронавируса начнется в России на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Получить вакцину от коронавируса уже на следующей неделе смогут медицинские работники в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Отмечается, что вакцинация будет проходить совместно с пострегистрационными исследованиями препарата.

"Те люди, которые будут получать вакцину, будут проходить соответствующий мониторинг для надлежащего соблюдения всех процедур. После регистрации вакцинация уже может начинаться и во многом она будет проходить в РФ", – отметил Дмитриев.

Он также заявил, что вакцинация для населения в целом и представителей групп риска будет добровольной.

Ранее стало известно, что вакцинацию от COVID-19 людям, перенесшим острые инфекционные и неинфекционные заболевания, можно будет делать через две-четыре недели после выздоровления. А вот беременным и кормящим женщинам прививаться от коронавируса запрещено.

Первая в мире вакцина для профилактики коронавируса была зарегистрирована министерством здравоохранения. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Препарат назвали "Спутник V".