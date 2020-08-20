Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Мне сделали прививку от ковида", – написал политик в своем официальном аккаунте в Twitter.
Он подчеркнул, что все граждане должны продолжать неукоснительное соблюдение мер предосторожности в условиях пандемии COVID-19.
Привет, мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!)— Марат Хуснуллин (@khusnullin_) August 19, 2020
Ранее глава центра Гамалеи назвал примерный срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в РФ. По словам Гинцбурга, пострегистрационные исследования займут от 4 до 6 месяцев.
В центре Гамалеи рассказали, когда ждать массовую вакцинацию от коронавируса
11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.
Гражданский оборот может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Распределение будет регулироваться государством.
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что вакцина будет бесплатной. По его словам, производство препарата ориентировано на внутренний рынок.
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