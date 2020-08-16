Государство будет регулировать распределение вакцины от COVID-19

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Распределение первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса будет регулироваться государством – она включена в соответствующий список лекарств. Как сообщается на сайте кабмина, это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита.

Там напомнили, что временный порядок распределения препаратов для профилактики и лечения коронавируса приняли в начале июня, он будет действовать до конца года. Согласно этим правилам, необходимые лекарства вносят в перечень, контролируемый Минздравом.

"Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов. В заявках должны указываться названия препаратов и форма выпуска, сведения о медицинских организациях, в которые планируется направить лекарства, а также данные о количестве пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, для которых закупаются препараты", – объясняется на сайте правительства.

Помимо новой вакцины, в список добавили еще шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.

Гражданский оборот вакцины может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Гинцбург предположил, что вакцинация ожидается с декабря – января. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что она будет добровольной, в том числе для медиков, и бесплатной.

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 32,5 миллиона лабораторных исследований на новый коронавирус. Под медицинским наблюдением по стране остаются 229 888 человек.