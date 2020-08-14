Ученые составили карту распространения мифов о COVID-19

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Мифы о коронавирусной инфекции привели к гибели по меньшей мере тысячи человек по всему миру. К такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает "Газета.ру".

Также информация, которая не соответствует действительности, привела к увеличению числа заражений.

Ученые проанализировали более 2,3 тысячи сообщений со слухами и теориями заговоров насчет коронавирусной инфекции в соцсетях и на новостных сайтах всего мира и составили карту распространения мифов.

Наиболее пострадавшими от ложной информации странами они назвали США и Индию, чуть меньше пострадали Великобритания, Испания, Индонезия, Китай.

Наиболее устойчивыми к мифам о COVID-19 оказались Сирия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Ботсвана и ряд других стран.

Как отмечается, некоторые сообщения были опасны для жизни – например, рекомендации пить спирт и отбеливатель, чтобы выздороветь. Эти советы обернулись гибелью около тысячи человек в мире.

Ученые подчеркивают, что учреждения здравоохранения должны отслеживать ложные сообщения, связанные с коронавирусом, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 20,4 миллиона случаев заражения, свыше 744 тысяч человек скончались.

11 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения по вопросам вакцины. Она отметила, что обсуждаются вопросы разработки и применения препарата.

Накануне также стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве по продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V". Соглашение сторон предусматривает распространение препарата в странах Латинской Америки.

