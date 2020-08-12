РФПИ и Бразилия будут продвигать вакцину "Спутник V" от коронавируса

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве по продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС.

Стратегическое соглашение подразумевает, что фармацевтические предприятия штата будут производить вакцину, а также помогать с дальнейшими поставками по Бразилии и другим странам Латинской Америки.

В рамках договора РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предоставят Технологическому институту штата Парана результаты клинических исследований вакцины. Тесты показали, что у всех испытуемых выработался иммунитет.

Бразильские партнеры также получат технологические протоколы производства вакцины "Спутник V".

Ранее о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. Доклинические исследования вакцины проводили в Центре Гамалеи и в 48-м НИИ министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

