Регистрацию вакцины от COVID-19 в России прокомментировали в ВОЗ

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Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что любая безопасная и эффективная вакцина станет всеобщим благом, сообщает РИА Новости.

"ВОЗ осведомлена о том, что вакцина от коронавируса зарегистрирована в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. В организации приветствуют все достижения в этой сфере и призывают к равноправному и справедливому доступу к таким вакцинам", – рассказали в организации.

Ранее о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса объявил Владимир Путин. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей. Доклинические исследования вакцины проводили в Центре Гамалеи и в 48-м НИИ министерства обороны, а клинические – в Сеченовском университете и филиале Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.