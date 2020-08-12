Минздрав прокомментировал зарубежные заявления о российской вакцине от COVID-19

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зарубежная критика российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 вызвана страхом конкуренции.

"Коллеги зарубежные, видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются выказать какие-то мнения, которые, на наш взгляд, абсолютно безосновательны", – цитирует его RT.

По словам министра, российская разработка уже прошла клинические испытания. Мурашко добавил, что специалисты продолжают наблюдение даже за животными, которые в рамках исследований получили вакцину.

О ее регистрации объявил Владимир Путин. Президент добавил, что разработку испытала на себе одна из его дочерей. При этом глава Минздрава планирует сделать прививку в августе.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Первые партии российской вакцины выпустят в течение двух недель, уточнил Мурашко. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.

Мурашко отметил, что вакцинация будет добровольной. Привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие через приложение.