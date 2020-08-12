Минздрав назвал сроки выпуска первой партии вакцины от коронавируса

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Об этом сообщает РИА Новости.

"В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата вакцины против коронавирусной инфекции", – заявил Мурашко.

Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.

Ранее он отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

