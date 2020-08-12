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Вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет – таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, – там вакцинация, мы считаем, не нужна", – объяснил он.

Мурашко добавил, что привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, разрабатываемом сейчас, передает ТАСС. Кроме того, была создана информационная система, в которой будут фиксироваться случаи возможных реакций на вакцину, отметил он.

Министр обратил внимание, что производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

Ранее он отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной.

В Росздравнадзоре заявили, что клиническое исследование на двух тысячах человек проведут после регистрации вакцины. В Минздраве уточнили, что после ее введения иммунитет к коронавирусной инфекции может сохраняться до двух лет.

Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Президент добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса стартует в конце августа или сентябре. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от 20 стран.