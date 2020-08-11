Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса от 20 стран

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

Россия получила запрос на приобретение более одного миллиарда вакцин от коронавируса от 20 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Мы видим огромный интерес к российской вакцине разработки Института имени Гамалеи за рубежом. Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 миллионов доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше", – сказал Дмитриев.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. Он подчеркнул, что разработка будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек.

Вакцина будет производиться в центре имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса может стартовать в конце августа или сентябре. В гражданский оборот разработка поступит 1 января 2021 года.

Владимир Путин отметил, что вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Президент выразил надежду, что другие страны последуют примеру России и достигнут хороших результатов в регистрации вакцины.

За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев COVID-19, из них 1 403 без клинических проявлений. Общее количество случаев в стране – 897 599 в 85 регионах. Это на 0,6% больше, чем днем ранее.