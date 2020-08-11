Мурашко назвал первых потенциальных получателей вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По словам Мурашко, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину, в ряде других стран еще идут клинические испытания.

"Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации, на условиях, есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первым", – цитирует его ТАСС.

Министр сообщил, что вакцина Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, уточнил он, при этом серьезных осложнений иммунизации не отмечено ни у кого.

Мурашко рассказал, что вакцина разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин.

"Еще в 1990-х годах ученые центра Гамалеи провели первые успешные эксперименты по созданию генотерапевтических препаратов, и дальнейшее развитие этого направления позволило создать универсальную платформу для разработки вакцин против различных, в том числе и особо опасных инфекционных заболеваний. На этой платформе специалисты центра Гамалеи по заданию министерства здравоохранения России разработали уже шесть вакцин, находящихся на различных стадиях обращения в РФ, в том числе проходящих регистрацию", – пояснил он.

Министр добавил, что первая российская вакцина будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек. Выпускаться она будет на двух площадках, отметил он, – самим центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм". В гражданский оборот разработка поступит 1 января 2021 года, сообщает Оперативный штаб.

Президент обратил внимание, что первую российскую вакцину испытала на себе одна из его дочерей. Он надеется на массовый запуск вакцины в ближайшее время.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассчитывает, что вакцинация медиков от коронавируса может начаться в конце августа или сентябре. Для беспроблемного функционирования системы оказания медпомощи медицинским организациям понадобится 47,5 миллиарда рублей, подчеркнул она.

За последние сутки в России подтверждено 4 945 случаев COVID-19, из них 1 403 клинических проявлений не имели. Общее количество случаев в стране – 897 599 в 85 регионах, что на 0,6% больше, чем днем ранее.