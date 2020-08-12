Мурашко сообщил, что планирует сделать прививку от COVID-19 в августе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о планах сделать прививку от COVID-19 в августе, передает ТАСС.

Он отметил, что сделает это, если вакцина уже будет доступна.

"Как будет выпущена вакцина", – сказал глава Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос, уточнив, что это может произойти уже в августе.

Также Мурашко рассказал, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.

Ранее он отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

