В Центре им. Гамалеи ответили на критику вакцины от коронавируса за рубежом

Фото: РИА Новости/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом.

По его словам, было бы наивно ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию препарата.

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть", – сказал Гинцбург в эфире "России 24".

Также он подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 является безопасной и зарегистрирована с соблюдением всех законодательных актов РФ.

Ранее он сообщил, что вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции граждан как минимум в течение двух лет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель. Он подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков.

Он также отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".