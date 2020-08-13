Захарова рассказала о взаимодействии РФ и ВОЗ по вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам разработки вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

"Поддерживаем самый тесный контакт с ВОЗ по вопросу разработки и применения будущей вакцины от COVID-19", – сказала Захарова.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса будет защищать от инфекции граждан как минимум в течение двух лет. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что первые партии российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель.

Он подчеркивал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе для медиков. По его словам, привитые россияне смогут фиксировать свое самочувствие в специальном приложении, которое сейчас находится на стадии разработки.

Он также отмечал, что вакцину первыми получат медицинские работники и учителя. Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

