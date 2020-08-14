Мифы о коронавирусе привели к гибели тысячи человек по всему миру

Человечество живет бок о бок с коронавирусом уже более полугода. За это время страх и беспрецедентность эпидемии породили массу слухов об инфекции. Например, кому-то удобно считать, что алкоголь – лучшая профилактика заболевания. Международная группа ученых пришла к выводу, что мифы о COVID-19 привели к гибели по меньшей мере тысячи человек по всему миру. Рассказываем о самых интересных и в то же время опасных мифах, связанных с коронавирусной инфекцией.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В ходе исследований Международная группа ученых проанализировала более 2,3 тысячи сообщений со слухами и теориями заговора насчет коронавирусной инфекции в соцсетях и на новостных сайтах всего мира. Выводы оказались неутешительными: инфодемия вокруг COVID-19 привела к увеличению числа заражений инфекцией, а также стала причиной гибели около тысячи человек. Как отмечается, некоторые сообщения были опасны для жизни и вне эпидемии: например, рекомендации пить спирт и отбеливатель, чтобы выздороветь. Свое дело сделали и слухи о том, что эпидемии коронавируса не существует, что это политический заговор. У многих людей появилось ложное чувство безопасности, которое также привело к заражению инфекцией, а в некоторых случаях – и к гибели. Наиболее пострадавшими от ложной информации странами ученые назвали США и Индию, чуть меньше пострадали Великобритания, Испания, Индонезия, Китай. При этом наиболее устойчивыми к мифам о COVID-19 оказались Сирия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Ботсвана и ряд других стран.



Ношение маски и перчаток бесполезно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда все медицинское сообщество мира, в том числе и Всемирная организация здравоохранения, твердили о необходимости средств защиты, масочный режим соблюдали не все. Например, только жители Москвы за время эпидемии были оштрафованы на сумму более 237 миллионов рублей за отказ от ношения масок в общественных местах.

Слухи рождались в Сети и распространялись некоторыми медиками. Основной тезис: маска может препятствовать распространению вируса только в том случае, если ее надевает именно больной человек.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Медицинские маски помогают и защищают от заражения. Это не абсолютная защита, но они помогают. Если маска используется правильно, она помогает человеку. Если человек неправильно ее использует, то она вредит.

Ношение перчаток также необходимо, так как контактный способ передачи коронавируса является одним из самых распространенных. И перчатки в этом случае гораздо действеннее санитайзеров. "Мы не постоянно пользуемся санитайзерами, а только после контакта с сильно загрязненными поверхностями или перед тем, как, допустим, принять пищу или посетить туалетную комнату, по мере загрязнения рук. Перчатки полностью предотвращают контакт кожи рук с чужеродными поверхностями, где могут быть различные возбудители", – в очередной раз объяснил Викулов.

Группа риска по группе крови

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Связь группы крови и подверженности организма коронавирусу мифом назвать сложно, так как к такому выводу уже пришли ученые из ряда стран.

Например, специалисты из Ирана нашли подтверждение связи между второй группой крови и смертностью от COVID-19. А коллектив медиков из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) заявил, что люди с отрицательным резус-фактором более подвержены риску заражения коронавирусом.

В то же время есть множество других исследований, которые какую-либо связь группы крови с COVID-19 опровергают. Среди них и работы медиков из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра "Бет-Изрейел", которые проанализировали данные 7 648 пациентов. Большинство российских специалистов склонны считать подобную информацию лишь статистическим фактом.

"Это объективный факт, который был выявлен, но не более того. Просто людей со второй группой крови статистически больше, это одна из самых распространенных групп крови", – объяснил заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 Алексей Федоров.

5G помогает распространению COVID-19

Фото: AP/Damian Dovarganes

Опасность 5G – одна из самых популярных и в то же время нелепых теорий заговора, связанных с распространением коронавируса.

Согласно этой теории, вышки излучают частоты, которые негативно влияют на молекулы кислорода. Именно отсюда происходят заболевания, связанные с дыхательной недостаточностью: организм якобы просто не может переработать мутировавшие кислородные частицы.

В Англии распространение этой информации привело к случаям вандализма. В Бирмингеме и Ливерпуле зафиксировали десятки случаев поджогов вышек связи 5G. В свою очередь, пользователи онлайн-магазинов стали публиковать объявления о продаже средств, якобы защищающих от излучения сетей 5G.

Медики всего мира опровергли эту информацию. "Вирусы не переносятся с радиосигналом или по волнам мобильной связи. Эпидемия COVID-19 распространяется во многих странах, где сети 5G не развернуты", – сообщили в ВОЗ. А замглавы Минкомсвязи Олег Иванов вообще назвал подобные теории бредом.

Бытовые и химические средства профилактики

Теперь перейдем к самым распространенным и в то же время наиболее опасным мифам о коронавирусе. Все они связаны с самолечением, самопрофилактикой и отказом от медицинских фактов о COVID-19.

Один из самых популярных – миф о том, что прием крепкого алкоголя является наиболее действенной профилактикой коронавируса. Врачи не раз опровергали этот фейк. В Минздраве даже не исключили, что прием соответствующих напитков и курение могут усугубить течение COVID-19.

Но, как оказалось, алкогольные напитки – еще не самое страшное. На сайте ВОЗ упоминаются слухи об употреблении метанола, этанола и хлорной извести в качестве профилактики и лечения инфекции. Медики напоминают: перечисленные вещества – яды, которые не только не спасут, но и могут привести к летальному исходу.

Горячая ванна и жаркий климат помогут

Фото: AP/Eugene Hoshiko

Еще один ряд фейков, связанных с самолечением. Например, действенным способом лечения и профилактики коронавируса считается длительное воздействие на организм солнечных лучей или просто нахождение на улице при температуре воздуха свыше 25 градусов. Из этой рекомендации выходит следующая, вполне логичная: горячая ванна поможет бороться с инфекцией.

Есть и прямо противоположный совет: пребывание на улице в крайне холодную и снежную погоду поможет уничтожить коронавирус.

В ВОЗ объясняют: принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Также нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в мороз помогает бороться с новой коронавирусной инфекцией, COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечной, жаркой или холодной является погода.

Самая действенная профилактика инфекции – постоянная гигиена рук и лица, ношение средств защиты, своевременное обращение к врачу и бдительность. В свою очередь, вышеперечисленные советы не только бессмысленны, но и опасны, так как могут спровоцировать ряд заболеваний.

Самодиагностика

Самой главной в этом пункте стоит отметить следующую позицию: "Я молод, здоров и не могу заболеть". Она и порождает ряд слухов. Например, если человек не попадает в перечисленные группы риска, то он может чувствовать себя в безопасности и не носить средств защиты. Также в Сети распространялась ложная информация о том, что у детей есть иммунитет к коронавирусу, а люди с редкими группами крови не подвержены заболеванию вообще.

Как только у граждан появлялись первые симптомы заболевания, появились и методы самодиагностики. Самый популярный из них выглядел так: способность задержать дыхание на 10 секунд и больше, не вызывая кашля или чувства дискомфорта, означает отсутствие заболевания.

Здесь важно понимать две вещи. "Заразиться новым коронавирусом могут представители всех возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции", – сообщают в ВОЗ. А действенной, точной и единственной диагностикой заболевания является тест на COVID-19.

Наши враги – насекомые

Эта теория, пожалуй, самая веселая и безвредная из всех вышеперечисленных. В мировых злоключениях обвинили комаров: мол, через их укусы передается инфекция.

Медики всего мира напоминают о том, что комары ни при чем. COVID-19 – респираторный вирус, который чаще всего передается воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Данных о передаче инфекции с помощью насекомых у ученых не имеется.

Свежие цифры За сутки в России За сутки в России выявили 5 065 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Всего в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. При этом среднесуточный темп прироста новых случаев за первые две недели августа составляет 0,28%. В Оперативном штабе подчеркнули, что этот показатель сопоставим с первыми двумя неделями июля и на 70% ниже июньского показателя. При этом в России уже есть запатентованное лекарство от коронавируса. А 11 августа Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от COVID-19.

