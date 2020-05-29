В Сети начали продавать устройства "для защиты" от излучения 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пользователи онлайн-магазинов, в том числе в РФ, публикуют объявления о продаже средств, якобы защищающих от излучения сетей 5G. Об этом передает ТАСС.
Обсуждения, связанные с якобы вредом на организм людей от излучения сетей 5G, начались с пандемией коронавируса. В результате в Сети сейчас можно найти предложения о покупке USB-флешки, образующей "квантовые голографические поля" вокруг пользователя и его ноутбука. По словам продавцов, данное устройство "защитит" от волн 5G.
Кроме того, люди могут найти "наклейки, блокирующие лучи 5G", защитные чехлы для смартфонов, серьги, а также амулеты. Еще среди объявлений оказались нижнее белье, бейсболки, в которых, как утверждается, вшита "защищающая от радиации подкладка".
На некоторых площадках начали бороться с мошенниками, продающими подобные товары и вводящими людей в заблуждение. В настоящий момент в РФ сети 5G есть только в пилотных зонах в Москве и Кронштадте.
Ранее стало известно, что в Нидерландах неизвестные подожгли вышку 5G из-за коронавирусной инфекции. Доводы ученых о том, что вирус передаваться через мобильную связь никак не может, не действуют.
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