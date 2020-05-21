Установлена подозреваемая в распространении фейков о китайских масках

Фото: СК РФ

Следователи установили подозреваемую в распространении ложной информации о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи, передает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что подозреваемой в совершении преступления оказалась 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью.

Ранее подозреваемая разместила видео, где говорилось о продаже в розничных магазинах столицы средств индивидуальной защиты. В ролике она заверяла, что маски являлись гуманитарной помощью, то есть должны раздаваться бесплатно.

Для подтверждения своих слов она демонстрировала упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар не предназначен для продажи. Следствие опровергло эту информацию, подчеркнув, что в действительности на указанных масках приведены лишь сведения о сертификации товара.

При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружили и изъяли смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия подозреваемая подтвердила, что разместила вышеуказанный ролик в соцсетях.

Женщину уже допросили. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

Следственный комитет предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.