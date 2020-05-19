СК завел дело из-за фейка о продаже якобы бесплатных защитных масок в Москве

19 мая, 20:16
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Возбуждено уголовное дело из-за размещения ложной информации, что в Москве продавали медицинские маски, переданные Китаем в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления РФ.
По данным ведомства, пользователь одной из соцсетей разместил видео, где говорилось о продаже в розничных магазинах столицы средств индивидуальной защиты. Автор ролика заверял, что маски являлись гуманитарной помощью, то есть должны раздаваться бесплатно.
"Для подтверждения своих слов пользователем демонстрируется упаковка защитных масок с этикеткой на китайском языке, из которой якобы следует, что данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи. Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом", – рассказали в СК.
Установлено, что на показанной этикетке были только сведения о сертификации товара. Возбуждено дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Следственные действия в настоящий момент продолжаются.
С 12 мая в столице введен масочный режим. Он действует в городском транспорте и других общественных местах. За нарушение грозят штрафы. Данное правило касается всех видов общественного транспорта: автобусы, маршрутки, троллейбусы, электробусы, трамваи, электрички Московской железной дороги, МЦД и МЦК, метро, а также такси. Горожанам нужно надевать перчатки и маски для посещения общественных мест.
Так, купить средства защиты можно и в подземке. Для удобства пассажиров установлены специальные автоматы.
Во всем мире, по информации ВОЗ, зафиксировано свыше 4,6 миллиона случаев коронавируса, более 311 тысяч человек скончалось. В России зафиксирован 299 941 случай COVID-19 в 85 регионах.
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