США безвозмездно предоставят России аппараты ИВЛ

17:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
США направляют в качестве помощи России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.
"Нашими американскими партнерами планируются два рейса, которые доставят эти аппараты для медицинских учреждений РФ. Надеюсь, что они будут помогать преодолевать нынешнюю ситуацию", – сказал Лавров.
Он подчеркнул, что помощь будет происходить на безвозмездной основе, как это делала Россия.
Впервые Дональд Трамп предложил свою помощь по доставке аппаратов ИВЛ в РФ в середине апреля. Американский лидер заявлял, что окажет помощь и другим странам.
1 апреля российские самолеты с медоборудованием были отправлены в США. Первый самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что угроза пандемии затрагивает весь мир, поэтому борьба с коронавирусом должна осуществляться совместно.
Позднее Дональд Трамп поблагодарил Россию за оказанную США гуманитарную помощь. В частности, он назвал российский медицинский груз "приятным жестом Путина".
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев коронавируса, свыше 311 тысяч человек скончалось. В РФ зафиксирован 299 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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