Политолог прокомментировал ультиматум Трампа в отношении ВОЗ

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Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент американского университета в Москве Эдуард Лозанский объяснил ультиматум Дональда Трампа в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тем, что президент проигрывает по рейтингам Джо Байдену перед предстоящими выборами, передает ИА "НСН".
"Трамп пошел ва-банк, так как сейчас по рейтингам он проигрывает Байдену. Впрочем, его рейтинги были ниже и в соревновании с Клинтон, но, в итоге, он победил. Тут вопрос в экономике – ему нужно как-нибудь оправдать рост безработицы и долгов", – заявил Лозанский.
По его словам, американский лидер сейчас пытается любимыми способами найти виноватого, обвиняя Китай и ВОЗ. Политолог считает, что Трампу следовало бы в данной ситуации наоборот найти контакт с другими странами.
"Возможно, это не самый мудрый ход и вернее было бы как раз сотрудничать с другими странами, показать себя миротворцем, присоединится к призывам расследования. Трудно предсказать, поможет ли это выиграть ему свою игру", – сказал Лозанский.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США.
Американский лидер подчеркнул, что его администрация провела расследование и выявила неудачное реагирование ВОЗ на пандемию коронавируса. В частности, он подчеркнул, что проверка подтвердила его некоторые теории, о которых он говорил в течение последних месяцев.
Трамп потребовал от организации проявить независимость от Китая. Кроме того, президент США начал обсуждать с ВОЗ вопрос реформирования организации.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончалось.
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