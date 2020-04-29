Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:28

Трамп объяснил, почему в США так много людей заразилось COVID-19

за рубежом общество политика

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Дональд Трамп объяснил такое большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в США хорошо работающей системой тестирования инфекции, сообщает "Экспресс газета".

"Единственная причина, почему в США насчитывается один миллион случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира", – заявил он.

По словам американского лидера, другие страны намного отстают от США в тестировании, поэтому у них не так много зараженных.

По последним данным, в США зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 58 тысяч человек.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,9 миллиона случаев заражения, более 202 тысяч человек скончалось.

В России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 286 человек. За все время от коронавируса умерли 972 человека.

В Москве за последние сутки коронавирус выявили у 3 075 человек

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать