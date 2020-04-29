Трамп объяснил, почему в США так много людей заразилось COVID-19

Фото: AP Photo/Seth Wenig

Дональд Трамп объяснил такое большое число выявленных случаев заражения коронавирусом в США хорошо работающей системой тестирования инфекции, сообщает "Экспресс газета".

"Единственная причина, почему в США насчитывается один миллион случаев коронавируса, состоит в том, что наша система тестирования – лучше, чем в любой другой стране мира", – заявил он.

По словам американского лидера, другие страны намного отстают от США в тестировании, поэтому у них не так много зараженных.

По последним данным, в США зарегистрировано более миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 58 тысяч человек.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 2,9 миллиона случаев заражения, более 202 тысяч человек скончалось.

В России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 286 человек. За все время от коронавируса умерли 972 человека.

