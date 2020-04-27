Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"В первые дни после введения этого режима уровень самоизоляции был достаточно высоким. А потом этот уровень стал падать. В введении самоизоляции так, чтобы это было ни то ни се, нет никакого смысла", – сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что, выходя на улицу, люди подвергали опасности себя и окружающих.

"Меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своим именами. Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели: к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома", – сказал Песков.

В Москве все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, продлены до 1 мая. Закрыты рестораны, кафе, столовые и иные заведения общепита. Для жителей по-прежнему действует режим самоизоляции.

За его нарушение грозит штраф в 4 тысячи рублей. Если горожанин покинул квартиру и передвигается на транспорте, то заплатить придется 5 тысяч рублей, за повторное нарушение – тоже 5 тысяч рублей. Транспортное средство при этом будет удержано.

С 22 апреля в Москве действует автоматическая система проверки пропусков. Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это нужно на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом.