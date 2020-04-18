Собянин продлил временные ограничения в Москве до 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти Москвы продлили до 1 мая все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах – психологически тоже очень непросто. Тем не менее, все это – не напрасно", – отметил градоначальник.

Он заявил, что в столице удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19, однако в целях дальнейшей борьбы с инфекцией необходимы новые меры.

Изменения в пропускном режиме Москвы

Власти Москвы будут использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля соблюдения пропускного режима.



Сергей Собянин мэр Москвы Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок – тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт

Также в городе вводится новый вид спецпропуска – для осуществления волонтерской деятельности. Количество таких пропусков не ограничено.

Мэр отметил, что цифровые пропуска не нужны военным, правоохранителям, журналистам и другим обладателям удостоверения государственного образца.

При этом действие цифровых пропусков не распространяется на грузовые перевозки. Движение грузовых автомобилей будет происходить на основании ранее выданных стандартных разрешений и пропусков в целях стабильного снабжения города продуктами и лекарствами. Так, водителю и пассажирам грузовиков в таком случае пропуск не нужен.

Автоматический контроль за соблюдением самоизоляции

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области.



Сергей Собянин мэр Москвы Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь – данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен.

Обеспечение лекарствами

Градоначальник сообщил, что наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.



Сергей Собянин мэр Москвы Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

