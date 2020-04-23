В Москве запустили приложение для лечащихся дома от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома, заработало и уже доступно в Google Play, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря этому приложению инфицированные москвичи смогут оставаться дома и информировать о соблюдении ими карантинного режима. В систему встроена возможность электронного мониторинга, которая фиксирует местонахождение зараженного коронавирусом человека, находящегося на домашнем курсе лечения. В ближайшее время приложение станет доступно в App Store.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что все данные обрабатываются после получения согласия со стороны пациента.

"После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", – сообщил Лысенко.

При создании приложения специалисты учли все комментарии, полученные от профессионалов после получения ими тестовой версии "Социального мониторинга".

29 марта Сергей Собянин ввел режим ограничения передвижения по городу. Согласно указу о повышенной готовности, все зараженные коронавирусом, которые проходят домашнее лечение, должны строго соблюдать режим самоизоляции и регулярно посылать данные о своем местонахождении.

Инфекционист спрогнозировал пик заражения коронавирусом в столице

За нарушение больными правил самоизоляции устанавливается административная ответственность. Кроме того, нарушитель принудительно отправляется в один из обсервационных центров, где находится вплоть до полного выздоровления.

22 апреля столичные полицейские оштрафовали 48 человек, которые были заражены коронавирусом и нарушили предписание оставаться дома.

За последние сутки в Москве обнаружили 1 959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице за все время медицинских наблюдений зарегистрировали 33 940 человек, которые заболели COVID-19. Общая численность инфицированных на территории РФ составляет 62 773 человека.