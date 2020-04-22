48 протоколов составлено на больных COVID-19 нарушителей режима самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице за последние сутки полицейские оштрафовали 48 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Техническими средствами фото- и видеофиксации за прошедшие сутки было установлено 48 нарушений режима самоизоляции, это граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в легкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире", – сказал Данчиков.

Он отметил, что все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его.

Как уточняется, нарушителей самоизоляции принудительно доставили в обсерваторы, там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Кроме того, по его словам, полицейские составили почти 1,4 тысячи протоколов из-за несоблюдения режима самоизоляции. Всего с момента введения режима повышенной готовности таких протоколов выписано около 20 тысяч.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. По словам Ликсутова, на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

За последние сутки в России зафиксировали 5 236 новых случаев заражения коронавирусом. 2 548 человек, больных COVID-19, зарегистрировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в России составила 57 999 человек.