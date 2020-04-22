За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. Еще 631 случай зафиксирован в Московской области, 294 – в Санкт-Петербурге, 76 – в Рязанской области, 75 – в Татарстане.

В Калужской области заболели еще 72 человека, в Мурманской области – 71, в Нижегородской области – 69, в Приморском крае – 62, в Тульской и Ростовской областях – по 52, в Брянской области – 49, в Дагестане – 46, в Ингушетии – 43, в Ленинградской области – 41, в Орловской области – 40, в Карачаево-Черкесии – 39, в Смоленской области – 36.

В Курской области, Северной Осетии и Удмуртии – по 34 новых зараженных, в Мордовии – 30, в Пермском крае, Тюменской области и Хабаровском крае – по 29, по 28 – в Кировской, Оренбургской областях и Бурятии, в Тверской области и Чувашии – по 27, в Новгородской области – 26.

В Воронежской области и Башкирии зарегистрировали по 25 заболевших, в Липецкой области – 24, в Кабардино-Балкарии – 23, в Белгородской области, Республике Марий Эл, Саратовской области и Красноярском крае – по 22, в Республике Коми – 20, в Чечне и Краснодарском крае – по 20, в Калининградской области – 19, в Тамбовской области – 18.

В Пензенской и Новосибирской областях – по 16 зараженных, в Камчатском крае – 15, во Владимирской области – 13, в Ивановской и Самарской областях – по 12. По 11 – в Ярославской области, Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской области, Волгоградской области и Забайкальском крае. По 10 – в Свердловской и Челябинской областях, по 9 – в Ульяновской области, Алтайском крае, Кемеровской области и Еврейской АО.

По 7 заболевших зафиксировали в Костромской, Вологодской и Иркутской областях, по 6 – в Ханты-Мансийском АО и Томской области, по 5 – в Адыгее и Республике Саха (Якутия), по 4 – в Псковской, Омской областях и Чукотском АО. По 3 – в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Амурской области, по 2 – в Архангельской и Магаданской областях и 1 – в Севастополе.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. Это на 9,9% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выздоровели 547 человек, 210 из них – в Москве. За весь период по стране выписали 4 420 пациентов. За сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом.

28 человек умерли в Москве, 7 – в Подмосковье, по 3 – в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге, 2 – в Калужской области, по 1 – в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской областях, Адыгее, Коми, Ставропольском крае, Тульской области, Ханты-Мансийском АО и Чечне. За весь период умерли 513 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

