Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:35

За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. Еще 631 случай зафиксирован в Московской области, 294 – в Санкт-Петербурге, 76 – в Рязанской области, 75 – в Татарстане.

В Калужской области заболели еще 72 человека, в Мурманской области – 71, в Нижегородской области – 69, в Приморском крае – 62, в Тульской и Ростовской областях – по 52, в Брянской области – 49, в Дагестане – 46, в Ингушетии – 43, в Ленинградской области – 41, в Орловской области – 40, в Карачаево-Черкесии – 39, в Смоленской области – 36.

В Курской области, Северной Осетии и Удмуртии – по 34 новых зараженных, в Мордовии – 30, в Пермском крае, Тюменской области и Хабаровском крае – по 29, по 28 – в Кировской, Оренбургской областях и Бурятии, в Тверской области и Чувашии – по 27, в Новгородской области – 26.

В Воронежской области и Башкирии зарегистрировали по 25 заболевших, в Липецкой области – 24, в Кабардино-Балкарии – 23, в Белгородской области, Республике Марий Эл, Саратовской области и Красноярском крае – по 22, в Республике Коми – 20, в Чечне и Краснодарском крае – по 20, в Калининградской области – 19, в Тамбовской области – 18.

В Пензенской и Новосибирской областях – по 16 зараженных, в Камчатском крае – 15, во Владимирской области – 13, в Ивановской и Самарской областях – по 12. По 11 – в Ярославской области, Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской области, Волгоградской области и Забайкальском крае. По 10 – в Свердловской и Челябинской областях, по 9 – в Ульяновской области, Алтайском крае, Кемеровской области и Еврейской АО.

По 7 заболевших зафиксировали в Костромской, Вологодской и Иркутской областях, по 6 – в Ханты-Мансийском АО и Томской области, по 5 – в Адыгее и Республике Саха (Якутия), по 4 – в Псковской, Омской областях и Чукотском АО. По 3 – в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Амурской области, по 2 – в Архангельской и Магаданской областях и 1 – в Севастополе.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. Это на 9,9% больше, чем днем ранее.

За прошедшие сутки выздоровели 547 человек, 210 из них – в Москве. За весь период по стране выписали 4 420 пациентов. За сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом.

28 человек умерли в Москве, 7 – в Подмосковье, по 3 – в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге, 2 – в Калужской области, по 1 – в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской областях, Адыгее, Коми, Ставропольском крае, Тульской области, Ханты-Мансийском АО и Чечне. За весь период умерли 513 человек.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

Правила личной гигиены в период эпидемии

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать