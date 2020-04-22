За сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
COVID-19 зарегистрировали в 78 регионах. Большинство заболевших находится в Москве – 2 548. Еще 631 случай зафиксирован в Московской области, 294 – в Санкт-Петербурге, 76 – в Рязанской области, 75 – в Татарстане.
В Калужской области заболели еще 72 человека, в Мурманской области – 71, в Нижегородской области – 69, в Приморском крае – 62, в Тульской и Ростовской областях – по 52, в Брянской области – 49, в Дагестане – 46, в Ингушетии – 43, в Ленинградской области – 41, в Орловской области – 40, в Карачаево-Черкесии – 39, в Смоленской области – 36.
В Курской области, Северной Осетии и Удмуртии – по 34 новых зараженных, в Мордовии – 30, в Пермском крае, Тюменской области и Хабаровском крае – по 29, по 28 – в Кировской, Оренбургской областях и Бурятии, в Тверской области и Чувашии – по 27, в Новгородской области – 26.
В Воронежской области и Башкирии зарегистрировали по 25 заболевших, в Липецкой области – 24, в Кабардино-Балкарии – 23, в Белгородской области, Республике Марий Эл, Саратовской области и Красноярском крае – по 22, в Республике Коми – 20, в Чечне и Краснодарском крае – по 20, в Калининградской области – 19, в Тамбовской области – 18.
В Пензенской и Новосибирской областях – по 16 зараженных, в Камчатском крае – 15, во Владимирской области – 13, в Ивановской и Самарской областях – по 12. По 11 – в Ярославской области, Калмыкии, Ставропольском крае, Астраханской области, Волгоградской области и Забайкальском крае. По 10 – в Свердловской и Челябинской областях, по 9 – в Ульяновской области, Алтайском крае, Кемеровской области и Еврейской АО.
По 7 заболевших зафиксировали в Костромской, Вологодской и Иркутской областях, по 6 – в Ханты-Мансийском АО и Томской области, по 5 – в Адыгее и Республике Саха (Якутия), по 4 – в Псковской, Омской областях и Чукотском АО. По 3 – в Ямало-Ненецком АО, Хакасии и Амурской области, по 2 – в Архангельской и Магаданской областях и 1 – в Севастополе.
В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. Это на 9,9% больше, чем днем ранее.
За прошедшие сутки выздоровели 547 человек, 210 из них – в Москве. За весь период по стране выписали 4 420 пациентов. За сутки подтверждено 57 летальных случаев с коронавирусом.
28 человек умерли в Москве, 7 – в Подмосковье, по 3 – в Краснодарском крае, Ингушетии и Санкт-Петербурге, 2 – в Калужской области, по 1 – в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской областях, Адыгее, Коми, Ставропольском крае, Тульской области, Ханты-Мансийском АО и Чечне. За весь период умерли 513 человек.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.
Правила личной гигиены в период эпидемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: