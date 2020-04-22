Юристы рассказали о правомочности московских штрафов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Юристы рассказали о правомочности штрафов, введенных в Москве за нарушение режима самоизоляции.
В частности, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев подчеркнул, что субъекты РФ имеют право на самостоятельное введение административной ответственности за нарушение как общероссийских, так и региональных законов. Он отметил, что данная сфера находится в совместной компетенции федеральных органов и органов субъекта России.
"Действительно, статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации и в зоне ЧС. Там предусмотрены соответствующие санкции", – подчеркнул Блажеев в беседе с Агентством "Москва".
Он добавил, что если нормы прописаны в законодательстве региона, но не отображены в федеральном законе, то в таком случае субъекты имеют право их уточнять. Так, например, в статье 20.6.1. КоАП РФ не предусмотрены те конкретные действия при нарушении режима самоизоляции, которые указаны в статье 3.18.1 КоАП Москвы.
"Режим самоизоляции предусмотрен указами мэра Москвы, все действия там перечислены. Они не подпадают под действия федерального законодательства, которое не содержит этих действий в статье 20.6.1, поэтому здесь применяется законодательство субъекта РФ в части тех действий, которые предусмотрены статьей 3.18.1", – отметил Блажеев.
Также он прокомментировал опубликованный обзор Верховного суда России по различным пунктам законодательства, связанного с борьбой с пандемией коронавируса. Блажеев отметил, что они носят лишь рекомендательный характер, направленный на помощь российским судебным инстанциям.
"Это не относится к числу никаких руководящих положений, потому что только постановления пленума Верховного суда имеют обязательное значение для судов", – уточнил Блажеев.
Такого же мнения по поводу правомочности московских штрафов придерживается председатель Ассоциации юристов РФ Владимир Плигин. В интервью с "Московским комсомольцем" он отметил, что правовая система России не была готова к такой масштабной проблеме, как пандемия коронавируса. Кроме того, до этого не применялся ряд законов, касающихся чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим он отметил, что эти меры лишь временны и что в других странах они еще более жесткие, особенно что касается уголовного законодательства. В то же время Плигин подчеркнул, что пандемия коронавируса – хорошая возможность для фиксации в законодательстве системы реагирования на подобные вызовы.
Также Плигин указал на необходимость соблюдения закона о персональных данных при создании баз для фото- и видеофиксации нарушителей режима самоизоляции.
О том, что применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, которые предоставлены субъектам РФ, сообщил полпред правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский.
"Применение региональных штрафов полностью согласуется с полномочиями, предоставленными субъектам Российской Федерации. Например, в КоАП Москвы предусмотрена ответственность граждан за нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы", – цитирует Барщевского ТАСС.
2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Так, за совершение проступка гражданина ожидает взыскание в размере 4 тысяч рублей. Если при нарушении он покинул квартиру и использовал общественный транспорт, то штраф составит 5 тысяч рублей.
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