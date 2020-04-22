Троих москвичей оштрафовали за проникновение на завод и нарушение режима самоизоляции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тушинский суд Москвы постановил установить штрафы в отношении лиц, которые проникли на территорию завода "Радиофизика".

Они планировали сделать фотографию в безэховой камере. Тем самым они нарушили предписанные режимом самоизоляции правила нахождения в общественном месте.

"Тушинский суд рассмотрел три материала в отношении физлиц и оштрафовал каждого на 7 тысяч рублей <...> Вину признали все трое", – рассказала РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Кроме того, суд рассмотрел еще два дела в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушивших режим самоизоляции. Им был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал, что в Москве за последние сутки составили около 1,4 тысячи протоколов в отношение людей, нарушивших режим самоизоляции. В то же время он отметил снижение среднесуточных показателей совершений проступков на 25-30%.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в столице оштрафовали 48 зараженных коронавирусом человек, которые не соблюдали наложенные на них ограничения на передвижение по городу.

В Москве с 29 марта действует режим ограничения передвижения по городу. 15 апреля в столице ввели пропускную систему, с помощью которой планировалось увеличить эффективность работы ранее подписанных мэром Москвы Сергеем Собяниным указов. Теперь для поездки с помощью личного или общественного транспорта столичным жителям необходимо иметь спецразрешение.

С 22 апреля в Москве запустили автоматический контроль пропусков. Теперь, чтобы воспользоваться общественным транспортом, горожане при оформлении пропуска должны внести данные карты для оплаты проезда. Автомобилисты же должны предоставить госномер своего транспорта.