Более 1,4 тыс протоколов за сутки составлено на нарушителей режима повышенной готовности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков отметил, что более 1,4 тысячи протоколов составили столичные полицейские за последние сутки в связи с нарушением режима самоизоляции.

"За последние сутки в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 1 тысяча 400 протоколов", – отметил Данчиков.

Он добавил, что за последнее время среднесуточное количество нарушений режима самоизоляции уменьшилось на 25-30%. Данчиков подчеркнул, что за все время действия ограничений передвижения по городу было составлено более 20 тысяч протоколов.

Он отметил, что в последнее время полицейские чаще стали фиксировать группы детей старшего возраста или родителей с детьми на детских площадках, а также людей на спортивных площадках.

"Такие действия, с учетом агрессивности распространения COVID-19, значительно повышают риск распространения коронавирусной инфекции среди этих граждан. Остановить распространение коронавирусной инфекции возможно только при активной помощи жителей Москвы, нужно только внимательней отнестись к себе и близким, без крайней необходимости не выходить из дома и следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора", – напомнил Данчиков.

В настоящее время за соблюдение режима самоизоляции отвечают более 13 тысяч полицейских, 3 тысячи сотрудников Росгвардии и 1 тысяча представителей дружинных организаций. Они просят граждан не покидать квартиру без веской причины и составляют протоколы о нарушениях режима самоизоляции.

С 22 апреля в Москве стала действовать система автоматического контроля пропусков. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что утром 22 апреля было обнаружено около 600 попыток воспользоваться общественным транспортом без оформленного разрешения на передвижение по городу. Кроме того, системы видеофиксации зарегистрировали около 5,6 тысячи автомобилистов, которые не вписали госномер машины в пропуск или же вовсе не имели разрешения.

В связи с введением автоматической системы контроля москвичи должны привязывать карту для оплаты проезда или номер автомобиля к пропуску. В общественном транспорте теперь действуют только "Тройка", "Стрелка" и социальная карта.