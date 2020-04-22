Около 5,6 тысячи автомобилей без пропусков выявили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что около 5,6 тысячи автомобилей без оформленного спецпропуска зафиксировали в столице утром 22 апреля, передает РИА Новости.

Он отметил, что в настоящий момент выясняется, есть ли у этих людей право на передвижение по городу с точки зрения медицинских рекомендаций. Ликсутов подчеркнул, что нарушители понесут за несоблюдение режима самоизоляции административную ответственность.

Заммэра Москвы призвал столичных горожан указывать номер своего автомобиля при оформлении разрешения на передвижение по городу.

"Уже 3,7 миллиона автомобилистов указали номера своих автомобилей в автоматизированной системе Москвы и области. Просим всех, у кого есть пропуск и кто планирует передвигаться по городу на личном автомобиле, привязать данные вашей машины к электронному пропуску, а перед поездкой еще раз убедиться, что все в порядке – пропуск действителен и автомобиль привязан" – сказал Ликсутов.

Ранее в Оперативном штабе проинформировали, что по состоянию на утро 22 апреля в метро не зафиксировали скоплений людей. В ведомстве напомнили, что для использования общественного транспорта москвичам необходимо внести в пропуск данные об используемой транспортной карте.

С 15 апреля в Москве действует пропускная система. В настоящее время для передвижения по городу на личном или общественном транспорте необходимо оформление спецразрешения.

Проверка цифровых пропусков переходит в автоматический режим в столице



С 22 апреля в столице запустили систему автоматического контроля пропусков. Теперь для использования общественного транспорта необходимо привязать свою карту к пропуску.

При передвижении на личном транспорте в Москве нужно указывать государственный номер автомобиля. Для контроля поездок граждан на машине ввели систему видеофиксации, которая реагирует на отсутствие разрешения.