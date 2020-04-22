Скоплений пассажиров в метро утром в среду нет – Оперштаб

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Скоплений пассажиров в Московском метрополитене в среду утром не наблюдалось. С 22 апреля в городе действует автоматический контроль цифровых пропусков, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram.
"Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано. Напомним, что пассажиры должны включить номера электронных транспортных карт в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до поездки", – заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что если не указать данные "Тройки", "Стрелки" или социальной карты в разрешении на передвижение, то совершить поездку на общественном транспорте Москвы не получится.
Цифровые пропуска действуют в столице с 15 апреля. Получить разрешение нужно для поездок на любом транспорте, в том числе самокате или мопеде. Пропуска оформляют бесплатно, проверять их будут автоматически. Они действуют в Москве и Подмосковье.
Для передвижения на личной машине требуется включить в цифровой пропуск его государственный номер. Известно, что со среды камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска.
Ранее сообщалось, что власти пригрозили уголовной ответственностью за продажу пропусков в Москве.
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