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Город

07:55

Около 1,7 млн пассажиров в Москве привязало свои "Тройки" к пропускам

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,7 миллиона пассажиров в Москве указало транспортную карту "Тройка" при заявке на пропуск для передвижения по городу, сообщает РИА Новости.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили, что система проверки пропусков теперь работает в автоматическом режиме и может управляться дистанционно.

Сотрудники столичного метро будут постоянно отслеживать ситуацию и определять режим работы системы на каждой из станций. Также проверку прохода в транспорт будут вести контроллеры Организатора перевозок.

Тем, кто уже привязал "Тройку" к пропуску, нужно проверить привязку в специальной форме на Едином транспортном портале до начала поездки.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля по Москве и Московской области можно передвигаться только в том случае, если транспортная карта того или иного формата подкрепляется пропуском. Оформить разрешение можно для поездок на работу и в медучреждение, а также в личных и волонтерских целях. В этот же день контроль цифровых пропусков стал автоматизированным.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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