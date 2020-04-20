Около 1,5 млн человек привязали карты "Тройка" к цифровым пропускам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Около 1,5 миллиона пассажиров уже привязали свои транспортные карты "Тройка" при оформлении заявки на пропуск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

Всех, кто еще не привязал карту, но планирует передвигаться на городском транспорте, попросили привязать ее к пропуску.

"Привязка карты занимает около 5 часов, поэтому просим делать это не менее чем за 5 часов до поездки", – сообщили в Дептрансе.

Карту можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов метро, в автоматизированных киосках Мосгортранса и в кассах пригородного ж/д сообщения, отмеченных специальным стикером.

"Если вы пользуетесь социальной картой москвича, жителя Московской области или картой "Стрелка" для поездок на областном транспорте, не забудьте также указать их при получении пропуска", – добавили в ведомстве.

С 15 апреля в Москве введены цифровые пропуска для поездок на транспорте. С 22 апреля проверка пропусков переходит полностью в автоматический режим. Это будет делаться через транспортные карты "Тройка" и "Стрелка", а также социальные карты.

Для передвижения на личном автомобиле необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. С 22 апреля камеры в автоматическом режиме будут выписывать штрафы автомобилям, на которые не оформлены цифровые пропуска.