Около 600 москвичей пытались проехать в транспорте без пропуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов проинформировал, что около 600 человек стремились воспользоваться общественным транспортом без разрешения на передвижение по городу.

Он подчеркнул, что у 100 москвичей был оформлен пропуск, однако он не был привязан к транспортной карте. Остальные 500 человек вовсе не обладали разрешением на передвижение по городу. Кроме того, порядка 100 граждан пытались проехать без пропуска на наземном транспорте, отметил заммэра.

"Мы проводим выборочный контроль на наземных видах транспорта, было проверено около 70 тысяч пассажиров. Без пропусков было около 100 пассажиров. ГКУ "Организатор перевозок" принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков", – сообщил Ликсутов.

В настоящий момент для проезда на общественном транспорте москвичи должны указать в пропуске номер карты, которая используется для оплаты проезда. Для проверки привязки можно воспользоваться порталом transport.mos.ru.

Кроме того, заммэра рассказал, что в Москве обнаружили около 5,6 тысячи автомобилистов, которые не оформили пропуск на свой личный транспорт. Он напомнил, что с 22 апреля водителей, нарушивших режим самоизоляции, фиксируют с помощью городских систем видеонаблюдения.

Ликсутов отметил, что для использования личного транспорта необходимо внести государственный номер автомобиля при оформлении пропуска. Он подчеркнул, что в Москве эту операцию уже проделали 3,7 миллиона водителей.

Проверка цифровых пропусков переходит в автоматический режим в столице

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу.

"Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходит без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции", – отметил Ликсутов.

Он отметил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

За последние сутки в России зафиксировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом. 2548 человек, больных COVID-19, зарегистрировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в России составила 57 999 человек.