За утро цифровые пропуска проверили у 70 тысяч пассажиров наземного транспорта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Наличие цифровых пропусков утром 22 апреля проверили у 70 тысяч пассажиров наземного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметин, что без пропусков оказались около 100 пассажиров.

"ГКУ "Организатор перевозок" принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков", – цитирует заммэра ТАСС.

В России за последние сутки подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 (43,4%) заболевших не было клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса.

29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля по Москве и Московской области можно передвигаться только в том случае, если транспортная карта того или иного формата подкрепляется пропуском. Оформить разрешение можно для поездок на работу и в медучреждение, а также в личных и волонтерских целях. В этот же день контроль цифровых пропусков стал автоматизированным.