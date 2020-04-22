В метро рассказали о работе системы проверки пропусков

Фото: Агентство «Москва»/Сергей Киселев

В столичном метрополитене наличие цифрового пропуска на передвижение по городу проверяется как в автоматическом, так и в ручном режиме. Система проверки работает на всех станциях метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Как уточняется, сотрудники подземки контролируют ситуацию и определяют режим работы системы в непрерывном режиме.

"Система функционирует как в автоматическом режиме, так и управляется дистанционно нашими специалистами. Благодаря такому подходу у нас есть возможность не допустить нарушения социальной дистанции у пассажиров, которую сейчас крайне важно соблюдать", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что проверку в вестибюлях также ведут и контроллеры ГКУ "Организатор перевозок". В специальных желтых зонах они объясняют пассажирам, как добавить транспортную карту в базу цифровых пропусков, так как это является обязательным условием для проезда на общественном и личном транспорте.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу.

"Наша система автоматического контроля на станциях метро позволяет в автоматическом режиме видеть, сколько людей приходит без пропуска, и контролировать соблюдение социальной дистанции", – отметил Ликсутов.

Он отметил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

За последние сутки в России зафиксировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом. 2548 человек, больных COVID-19, зарегистрировали в Москве. Таким образом, общая численность инфицированных в России составила 57 999 человек.