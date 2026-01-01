Форма поиска по сайту

Эксперт Каневский назвал главные правила первых тренировок в новом году

На свежую голову: с чего начать тренировки в новом году

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как и с чего нужно начинать тренировки в новогодние праздники.

Фото: depositphotos/fiphoto

Что характерно для новогодних праздников? Правильно – длительные выходные. И для многих людей это не просто период отдыха от профессиональной деятельности и время, которое можно провести с родными и близкими. Для кого-то это возможность наконец-то заняться собой, подготовиться к пляжному сезону и сделать тренировки обязательной составляющей жизни в наступившем году.

Но чтобы занятия действительно стали обязательными, необходимо постепенно и грамотно входить в тренировочный процесс – чтобы не получилось так, что на следующий день все болит настолько сильно, что желание регулярно заниматься пропадает так же стремительно, как появилось.

В этом материале разберем, как правильно входить в тренировочный режим.

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Первое, на что я хочу обратить пристальное внимание, – даже опытным людям ни в коем случае нельзя приходить на тренировки после бурных вечеринок. И я не шучу: есть фитнес-клубы, которые открывают свои двери уже первого января, и посетителей в них достаточно много. Среди таковых немало тех, от кого откровенно "тянет" запахом алкоголя: нередко они объясняют такой шаг тем, что пришли в клуб, чтобы поправить здоровье посредством физических нагрузок.

Важно! Делать это категорически нельзя, так как в данном состоянии будет колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может спровоцировать развитие острых состояний. Более того, для состояния похмелья характерны учащение пульса, обезвоживание, нарушение работы мозга и пищеварительной системы. Согласитесь, все эти факторы являются прямыми противопоказаниями к любой физической (спортивной) нагрузке.

Другими словами, если вы приняли решение начать регулярно тренироваться в новогодние каникулы, то приступать к занятиям можно только в том случае, если вы не употребляли алкоголь, а также как следует выспались.

Что касается непосредственно входа в тренировочный ритм, то важно понимать, что 12 дней новогодних праздников – это объективно очень маленький период, чтобы набрать какую-либо форму. Однако этого времени будет вполне достаточно для понимания, какие занятия вам нравятся, а также как вы реагируете на нагрузку и как вы к ней адаптируетесь в целом.

Фото: depositphotos/VitalikRadko

То есть если вы пришли в фитнес-клуб впервые и сами не знаете, каких конкретных задач хотите добиться, то имеет смысл походить на разные групповые уроки или взять первичный инструктаж в тренажерном зале или бассейне, который, как правило, входит в стоимость абонемента. При этом обязательно обратите внимание на то, что групповые уроки должны быть для новичков, так как там дают нагрузку дозированно и подконтрольно.

Еще важно понимать, что не нужно пробовать все сразу. Пожалуй, это одна из самых распространенных проблем новичков, которые никогда в жизни не занимались спортом или фитнесом. Попав в новое для них место, они всем интересуются, все хочется попробовать. В результате следующие несколько дней после такого марафона человек чувствует сильную мышечную боль, которая реально снижает качество жизни, повышает общую усталость и даже провоцирует нарушения сна. Помните: так делать категорически нельзя.

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

В целом, любая полноценная тренировка в фитнесе должна длиться не больше часа как для новичков, так и для опытных посетителей клуба, а количество тренировок не должно превышать пять занятий в неделю, так как полноценный отдых является важной составляющей в развитии результата.

Еще одной из причин, из-за которой многие быстро бросают занятия, являются те или иные проблемы со здоровьем, о которых человек может даже не знать. Согласитесь, редко кто перед покупкой абонемента в фитнес-клуб сначала проходит диспансеризацию. Скорее, наоборот, про нее даже никто не думает.
Поэтому, чтобы избежать возможного ухудшения самочувствия, особенно в ситуации, когда вы знаете про определенные проблемы со здоровьем, сходите на консультацию к соответствующему специалисту.

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В случае, когда вас ничего не беспокоит, я рекомендую покупать абонемент в фитнес-клуб, где есть так называемое фитнес-тестирование – это ряд исследований, которые могут дать информацию об уровне вашей физической подготовки и возможных ограничениях, на основании которых вам и дают рекомендации по тренировкам. Что хорошо, тестирование проводит врач, а это дает возможность получить действительно квалифицированную консультацию.

Так что, получается, за период новогодних каникул невозможно привести себя в форму? К сожалению, нет, по ряду описанных выше причин.

Но этого времени будет достаточно, чтобы понять не только то, чем конкретно вы хотите заниматься: также появится понимание режима и времени тренировок, в которое вам действительно комфортно посещать фитнес-клуб.

А так как от грамотно построенного режима зависит и результат, то это время действительно пойдет на пользу.

Каневский Эдуард

спортистории

Яндекс.Метрика