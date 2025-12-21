Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как возобновлять тренировки после болезни

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, можно ли тренироваться при простуде и как восстанавливаться после болезни.



Что влияет на регулярность и качество тренировок? Режим, правильно подобранная методика, питание, а также состояние здоровья. Причем сейчас мы говорим не о каких-либо противопоказаниях. Речь идет о простудных заболеваниях, распространение которых особенно характерно в осенне-зимний период.



Да, именно простуда, грипп всегда выбивают из колеи, что особенно неприятно в ситуации, когда человек регулярно и интенсивно занимался.

Существует выражение: умеренные физические нагрузки подстегивают иммунитет, а избыточные – угнетают. С точки зрения физиологии и работы иммунной системы это выражение верно, ведь любые тренировки – это стресс, к которому организм человека вынужден адаптироваться. В том числе со стороны иммунной системы.

При этом, когда нагрузки избыточные, например, как у профессиональных спортсменов, без должного восстановления, риски ослабить иммунную систему становятся очень высокими. Это хорошо видно после соревнований, когда многие спортсмены заболевают, даже если нет "условий" для простуды. Связано это с повышением уровня гормона стресса – кортизола, который подавляет активность иммунных клеток.

Если мы говорим о том, можно ли продолжать тренировки при первых признаках простуды, то несложно сделать вывод, что нет. Во-первых, те, кто занимается на любительском уровне, редко могут подобрать нагрузку, необходимую при простуде. Во-вторых, очевидно, что такой посетитель может нести угрозу для окружающих.

Лучше пропустить несколько тренировок, а освободившееся время посвятить отдыху и профилактике возможной болезни. Другое дело, как восстанавливаться после перенесенной болезни? Вот здесь остановимся подробнее.

Режим восстановления зависит от длительности и тяжести болезни. Если, например, была высокая температура, которая держалась несколько дней, очевидно, что до начала занятий пройдет не меньше двух-трех недель. И это нормально. При этом после полного выздоровления необязательно ждать, как нас учили в школе, еще две недели до начала тренировок. В этом нет необходимости, просто важно плавно и постепенно входить в тренировочный ритм.

Это связано не только с тем, что вы переболели, а с другим, более неприятным фактором: достаточно пропустить две-три недели регулярных тренировок, чтобы потерять до сорока процентов от достигнутого результата.

Даже если вам захочется сразу приступить к тренировкам в привычном ритме, у вас ничего не получится, так как существенно снижается выносливость сердечно-сосудистой системы, а мышечная масса просто деградирует. Более того, из-за отсутствия регулярных занятий ваши сухожилия также "отвыкают" от работы, теряется их эластичность. Чтобы вернуться в привычный ритм тренировок, нужно соблюдать ряд правил.