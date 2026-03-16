Директор Хлебниковой опроверг слухи об опухоли у певицы

Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс в беседе с "Газетой.ру" опроверг новости об опухоли артистки.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что у Хлебниковой обнаружено доброкачественное образование на нижней челюсти. Певице якобы предстояла сложная операция, без которой у нее могут возникнуть серьезные последствия.

Прайс подчеркнул, что "подобные вбросы" делаются раз в полгода – например, были данные о том, что артистка якобы "при смерти лежит", хотя в это время она летела на концерт в самолете. Директор добавил, что сейчас ситуация такая же, без подтверждений.

Кроме того, сейчас Хлебникова активно дает концерты, последние состоялись 14 и 15 марта.

"Их абсолютно не смущает, что в субботу (14 марта. – Прим. ред.) Марина была в передаче у Андрея Малахова, которая была посвящена 100-летнему юбилею Александра Зацепина, или что у Марины в минувшие выходные было два концерта. В общем, придумывали бы как-то поубедительнее", – заключил Прайс.

Ранее в Сети распространились слухи, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев намерен завершить карьеру. Журналисты утверждали, что он объявил об этом из-за проблем со здоровьем, сославшись на обширный инфаркт.

Спустя время сам Куклачев назвал такие новости "очередным фейком". Артист уточнил, что сумел полностью восстановиться после болезни за два месяца. Тогда же он анонсировал гастроли со спектаклем "Самый добрый клоун".

