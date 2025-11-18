Форма поиска по сайту

18 ноября, 10:09

Юрий Куклачев отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Юрий Куклачев полностью отказался от выступлений из-за проблем со здоровьем, сообщает издание "Абзац".

Дрессировщик отметил, что он завершил профессиональную карьеру и сейчас зарабатывает только на своих книгах.

"К книгам я сделал научную работу еще, упражнения собрал, духовная пища, так сказать. Хочу обучать системе Станиславского", – сказал Куклачев.

По его словам, книги раскупаются в первые дни после начала продаж.

В апреле 2024 года Куклачев почувствовал себя плохо на юбилейном концерте в "Вегас Сити Холле". Его госпитализировали из-за жалоб на сердце.

Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что у артиста выявили обширный инфаркт. По его словам, ему сделали операцию, которая длилась более 3 часов. Сам Куклачев отмечал, что врачи поставили ему пять стентов.

В мае Куклачева выписали из больницы. Однако в середине ноября появилась информация о том, что худрук Театра кошек находится на плановом обследовании. Позже народный артист РСФСР опроверг эти слухи, заявив, что ложится на обследование ежегодно.

Юрия Куклачева выписали из больницы после инфаркта

