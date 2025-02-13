Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Развитие Большого Московского цирка необходимо, поскольку на сегодняшний день столица является современным городом. Об этом заявил основатель и художественный руководитель "Театра кошек" Юрий Куклачев.

"Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире!" – цитирует его "Вечерняя Москва".

Глава театра отметил, что Москве нужен новый и современный цирк, который будет соответствовать последним достижениям в световом, звуковом и техническом оснащении шоу-программ. По мнению дрессировщика, внимание следует направить на формирование комфортных условий для артистов, в том числе и на качественное питание, зоны отдыха и площадки для тренировок.

Куклачев добавил, что также в проект надо включить разработку удобств для животных и зрителей.

Концепцию реконструкции здания Большого Московского государственного цирка Сергей Собянин представил в январе. Объекты общей площадью 80 тысяч квадратных метров соединят переходом. Также после реконструкции вместимость зала составит пять тысяч мест для зрителей.

Кроме того, мэр Москвы пригласил москвичей принять участие в голосовании в проекте "Активный гражданин" и определить будущее цирка. Собянин объяснил, что старое здание, которое построили более полувека назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей, поэтому на его месте следует построить новое.

