13 февраля, 12:52Город
Юрий Куклачев рассказал о своем отношении к новому цирку
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Развитие Большого Московского цирка необходимо, поскольку на сегодняшний день столица является современным городом. Об этом заявил основатель и художественный руководитель "Театра кошек" Юрий Куклачев.
"Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире!" – цитирует его "Вечерняя Москва".
Глава театра отметил, что Москве нужен новый и современный цирк, который будет соответствовать последним достижениям в световом, звуковом и техническом оснащении шоу-программ. По мнению дрессировщика, внимание следует направить на формирование комфортных условий для артистов, в том числе и на качественное питание, зоны отдыха и площадки для тренировок.
Куклачев добавил, что также в проект надо включить разработку удобств для животных и зрителей.
Концепцию реконструкции здания Большого Московского государственного цирка Сергей Собянин представил в январе. Объекты общей площадью 80 тысяч квадратных метров соединят переходом. Также после реконструкции вместимость зала составит пять тысяч мест для зрителей.
Кроме того, мэр Москвы пригласил москвичей принять участие в голосовании в проекте "Активный гражданин" и определить будущее цирка. Собянин объяснил, что старое здание, которое построили более полувека назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей, поэтому на его месте следует построить новое.
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