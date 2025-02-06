Песков заявил, что Москва стала одним из лучших городов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва стала лучшим городом мира благодаря усилиям своих граждан и властей. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Благодаря усилиям мэрии Москвы, благодаря усилиям москвичей Москва превратилась в один из, если не самый, лучших городов мира – по комфорту, по красоте, по всему", – сказал он.

При этом Песков уточнил, что Кремль не занимается оценкой реконструкции Большого Московского цирка. Согласно планам, комплекс, состоящий из центрального шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, будет построен к 2028 году.

"Проекты должны готовить специалисты и оценивать граждане и жители города по тем предложениям, которые формулируют специалисты из мэрии Москвы", – пояснил политик и добавил, что предлагаемые новые проекты добавят динамики в развитие города.

Ранее российская столица заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира". Москва оказалась лучшей по доступности медицины, ЖКХ, коммуникаций (сотовая связь и интернет), а также вошла в топ-3 по доступности транспорта, образования, спорта, культуры и развлечений.