Москва стала лидером рейтинга мировых мегаполисов по доступности услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва заняла первое место в рейтинге "Доступность услуг в городах мира", передает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

Рейтинг был подготовлен исследователями консалтинговой компании ЦНП и экспертами в сфере урбанистики на основе оценки 10 мегаполисов стран, которые находятся в списке крупнейших экономик мира.

Города оценивались по доступности 25 видов услуг. Так, российская столица заняла первое по доступности услуг: медицина, ЖКХ, коммуникации (сотовая связь и интернет). Также Москва вошла в первую тройку по доступности услуг транспорта, сферы образования, спорта, культуры и развлечений.

"Международные рейтинги – важный инструмент, который позволяет правительству Москвы, бизнесу и горожанам понимать, как город развивается в сравнении с другими крупнейшими мегаполисами мира", – сказала заммэра Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, для городских властей важно появление рейтингов, которые строятся на открытых данных и не имеют зависимость от внешней конъюнктуры.

Как добавили в департаменте, порядка 85% городской экономики приходится на сферу услуг. За 10 месяцев оборот московских компаний и организаций, предоставляющих платные услуги населению, превысил 3,3 триллиона рублей, отметила Багреева.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Президент отметил, что столица постоянно развивается и может по праву считаться привлекательным местом для инвестиций в совершенно разных областях.

Кроме того, Москва вошла в тройку мировых лидеров среди мегаполисов по удобству жизни. Так, исходя из исследования аналитиков, в столице самое доступное собственное и арендуемое жилье, также она лидирует по уровню разных видов досуга и общественного транспорта и по доступности высшего образования и здравоохранения.