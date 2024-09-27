Собянин: 12,2 млн гостей приняла Москва за первые шесть месяцев года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первые шесть месяцев года Москва приняла 12,2 миллиона гостей, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Тенденция роста туристического потока, которую мы наблюдали в первом квартале этого года, сохранилась и по итогам первого полугодия. Более того, по многим показателям нам удалось превзойти рекордный уровень "допандемийного" 2019 года", – уточнил мэр.

По его словам, большинство туристов приехало из других регионов России. По статистике, в Москву на каникулы или в отпуск чаще всего приезжают жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

Увеличилась и средняя загрузка гостиниц – 75%, что на 10% выше показателей первой половины 2023 года и на 3% – показателей первой половины 2019 года. При этом растет и номерной фонд Москвы – с января открылись 5 гостиниц на 507 номеров.

Собянин обратил внимание, что вклад туризма в экономику города стабильно растет. Объем туристско-экскурсионного потребления – 650 миллиардов рублей, из которых в бюджет поступают 89 миллиардов рублей. Оба показателя на треть превышают аналогичные за 2019 год.

Мэр уверен, что рост туризма – это результат комплексной поддержки отрасли и тесного сотрудничества города с бизнесом. Он также напомнил, что большая часть туристической нагрузки приходится на майские праздники и летний сезон отпусков и каникул.

Этим летом в Москве отдохнули 7,4 миллиона туристов, а загрузка отелей в среднем была 78%, то есть на 6% больше, чем год назад. В то же время показатели внутреннего туризма превзошли даже цифры пикового 2019 года: столицу посетили 6,7 миллиона человек, что на 12% выше, чем в "допандемийный" год.

В то же время, хотя российские путешественники являются основой туризма в Москве, каждый пятый гость столичных отелей этим летом – иностранец. Поступления в бюджет города за летний период оцениваются в 54,5 миллиарда рублей, а объем летнего туристско-экскурсионного потребления – в 398,1 миллиарда.



Мэр рассказал, что особенной популярностью среди туристов пользовались летние фестивали. Помимо фестивалей "Территория будущего. Москва 2030" и "Лето в Москве. Все на улицу", туристы оценили Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов, которые проходили летом на Манежной площади. За пять дней фестиваль собрал свыше 300 тысяч человек.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" посетили более 700 тысяч человек, что в 1,6 раз больше, чем за два предыдущих сезона вместе. Фестиваль, в рамках которого прошло более 3 тысяч мероприятий, объединил 40 усадеб столицы.

Еще один популярный фестиваль – "Московское чаепитие". В этом сезоне его гости пробовали и выбирали чайный купаж, который больше всего ассоциируется с Москвой. На Тверской площади в рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий, которые посетили свыше 400 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что число туристов в России в июле составило рекордных 22,4 миллиона человек. В целом за январь–июль турпоток в России оценивался в 95,9 миллиона человек, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года туристы чаще всего выбирали Москву, Краснодарский край, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В топ-10 самых посещаемых туристами российских регионов вошли Татарстан, Крым, Тверская, Свердловская и Тюменская области.