10 сентября, 09:28Туризм
РФ может разрешить безвизовое пребывание круизных туристов в следующем году
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Минэкономразвития ожидает, что в РФ введут возможность безвизового пребывания круизных туристов из-за рубежа в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР РФ Никиту Кондратьева.
"Будем надеяться", – отметил он.
В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных. Это означает, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок.
С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток.
Между тем в Российском союзе туриндустрии предложили отменить нижнюю планку ставки туристического налога в 100 рублей, поскольку она предоставляет неравные условия для гостиниц различных категорий звездности. В объединении считают, что вводимый турналог не учитывает специфики оказания услуг в гостиничной сфере, создавая еще один диспаритет.
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